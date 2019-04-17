شؤون فلسطينية

شاهد: اشتباكات بين المواطنين وقوات الاحتلال بعد عمليات هدم بالقدس

شاهد: اشتباكات بين المواطنين وقوات الاحتلال بعد عمليات هدم بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
شرعت آليات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، صباح اليوم الأربعاء، بهدم منزل ومخزن يعودان للمواطن عز الدين برقان في حي وادي ياصول ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المواطنين تصدّوا لطواقم البلدية الإسرائيلية في القدس، واشتبكوا معهم بالأيدي خلال محاولاتهم لمنع عملية الهدم، وقد أصيب عدد من أفراد العائلة باعتداءات قوات الاحتلال.

 

وكانت بلدية الاحتلال، أخطرت في وقت سابق بهدم عدد كبير من منازل المواطنين في هذه المنطقة، بحجة البناء غير القانوني وغير المُرخّص.



وكانت محكمة الاحتلال العليا، رفضت الأحد الماضي "طلب الاستئناف" الذي قدمه أصحاب المنازل والمنشآت التجارية في الحي المُستهدف ببلدة سلوان، ضد قرار هدم منشآتهم الذي أصدرته المحكمة المركزية ضد أربعة منازل سكنية، وعدة منشآت تجارية وبركسات خيول.

وأكدت لجنة حي وادي ياصول، بأن الهدم يتهدد الحي بأكمله بواقع 84 منزلاً بعد رفض الاستئناف.

 

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