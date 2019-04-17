عريقات يتحدى نتنياهو عبر (تويتر)

رام الله - دنيا الوطندخل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في تحدٍ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وقال عريقات: نتنياهو قال اتصل معى عدد من القادة العرب لتهنئتي بالفوز بالانتخابات، لذا؛ فأقول له قدم لنا اسماً واحدًا للمصداقية.وكان نتنياهو، كشف عن تلقيه التهنئة بفوز حزبه في الانتخابات الإسرائيلية من عدة دول عربية وإسلامية دون أن يسمها.وفي تغريدة نشرها على حسابه في (تويتر)، قال نتنياهو: "تلقيت تهاني على فوزي في الانتخابات من قادة دول عربية وإسلامية، وليس من قائد واحد أو قائدين، بل من الكثير منهم".وأضاف: "يوجد هنا أمل كبير حيال المستقبل، فحوّلنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة"، وفق تعبيره.