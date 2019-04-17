دولي

نتنياهو: سنصل للقمر خلال الفترة المقبلة ولا أخشى التهديدات

نتنياهو: سنصل للقمر خلال الفترة المقبلة ولا أخشى التهديدات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال احتفالية لحزب (الليكود)، مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة الفوز بانتخابات الكنيست الـ 21، أن عدة زعماء دول عربية، هنؤوه بالفوز بالانتخابات.

وقال نتنياهو، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "تلقيت تهاني على فوزي في الانتخابات من قادة دول عربية وإسلامية، وليس من قائد واحد أو قائدين، بل من الكثير منهم".

وأضاف نتنياهو: "يوجد هنا أمل كبير حيال المستقبل فحوّلنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة"، متابعاً: "جلس محللون ومعلقون واعون، وبعثوا تهديدات واضحة ضدي، هددوا بأنني فيما لو عينت أحد أعضائنا الموهوبين وزيراً للعدل، سوف أدفع ثمناً شخصياً على ذلك".

وتابع: "أنا لا أخشى التهديدات، ولا أرتدع من الإعلام، هذه الطرق ولت من العالم، الجمهور لا يتأثر من هذا، هذا أمر جيد، قالها بشكل صريح في الانتخابات الأخيرة، هذه إرادة الجمهور".

وتطرق نتنياهو في خطابه إلى سفينة الفضاء "بريشيت"، التي تحطمت الخميس الماضي، قبل هبوطها على القمر، وتعهد: "خلال الفترة المقبلة، سنصل إلى القمر، سجلوا هذا".

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