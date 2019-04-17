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محكمة إسرائيلية تُؤيد طرد مدير مكتب (هيومن رايتس ووتش)

محكمة إسرائيلية تُؤيد طرد مدير مكتب (هيومن رايتس ووتش)
رام الله - دنيا الوطن
وافقت محكمة إسرائيلية، على قرار وزارة الداخلية، طرد مدير مكتب منظمة (هيومن رايتس ووتش) في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بتهمة "دعم حركات مقاطعة إسرائيل".

وأمهلت محكمة القدس، الأمريكي عمر شاكر، حتى الأول من أيار/ مايو لمغادرة إسرائيل، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به في أمر ترحيله، ولا يزال في إمكانه الطعن مجدداً أمام المحكمة العليا، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وأرجأت المحكمة الترحيل إلى أيار/ مايو 2018 بعد التماس تقدمت به المنظمة الحقوقية، ضد قرار وزارة الداخلية.

وأكدت محكمة القدس، أنه "ثبت" أن شاكر "يواصل الدعوة علنا إلى مقاطعة إسرائيل، ويطلب في الوقت ذاته أن تفتح له الأبواب" في إسرائيل.

وأشاد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، جلعاد إردان بالقرار القضائي، موضحاً أن وزارته هي التي قدمت عناصر اتهام لإدانة مدير (هيومن رايتس ووتش) والدفع نحو طرده من البلاد.

وأضاف الوزير: "الناشطون في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، (بي دي أس) يجب أن يدركوا أن ثمة ثمناً عليهم دفعه بفعل نشاطهم ضد إسرائيل ومواطنيها".

وأشارت السلطات الإسرائيلية في 2018 إلى أن شاكر نشط منذ سنوات في حركة (بي دي أس) وهو يدعم مقاطعة إسرائيل بصورة فاعلة.

وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل، بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

ونفت (هيومن رايتس ووتش) أن يكون مديرها دعم حركة (بي دي أس)، مؤكدةً عزمها الطعن في القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وأكد مدير البرامج في المنظمة توم بورتيوس في بيان، أن القرار القضائي يُشكل "تفسيراً جديداً وخطيراً للقانون" لأنه يصنف انتقاد الشركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة على أنه مقاطعة لإسرائيل.

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