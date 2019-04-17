ريفلين يُعلن اليوم رسمياً عن تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة



يشار إلى أن 65 من أعضاء الكتل التي تم انتخابها، أوصوا الرئيس الإسرائيلي بإسناد هذه المهمة إلى رئيس الوزراء، فيما أوصى 45 بتكليف رئيس حزب (كاحول لافان)، بيني غانتس بتشكيل الحكومة.





ولم يوص الممثلون العشرة عن الأحزاب العربية المنتخبة على أي منهما.

وسيسلم ريفلين نتنياهو مساءً كتاب التكليف لتشكيل الحكومة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).