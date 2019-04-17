اشتية: محطات أبو جهاد تركت بصمات واضحة في مسيرة كفاح ونضال شعبنا











رام الله - دنيا الوطنشارك الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، في ندوة بمناسبة إحياء الذكرى 31 على استشهاد خليل الوزير (أبو جهاد)، نظمتها مؤسسة خليل الوزير أمس الثلاثاء، في متحف محمود درويش بمدينة رام الله.واستعرض رئيس الوزراء، أهم مناقب الشهيد أبو جهاد ومحطاته النضالية، معتبراً أنها تركت بصمات واضحة في مسيرة كفاح ونضال شعبنا، مشيراً إلى أنه يعيش معنا كل يوم، وستبقى ذكراه وذكرى رفاقه الشهداء خالدة فينا.وقال اشتية: "قادرون على الخروج من عنق الزجاجة، وتخطي كافة الصعاب، مستمدين قوتنا من شهدائنا، الذين سنبقى على عهدهم ودربهم".