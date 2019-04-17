الاحتلال يُحول مئات الدونمات جنوب نابلس إلى "محمية طبيعية"
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، مساء أمس الثلاثاء: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نصبت يافطات في خربة يانون التابعة لأراضي بلدة عقربا جنوب نابلس، تفيد بتحويل مئات الدونمات إلى "محمية طبيعية".
وأضاف دغلس، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن قوات الاحتلال، تمنع بهذا القرار المواطنين من دخول هذه الأراضي المزروعة بالزيتون، ومحاصيل أخرى، بحجة أنها "محمية طبيعية".
قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، مساء أمس الثلاثاء: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نصبت يافطات في خربة يانون التابعة لأراضي بلدة عقربا جنوب نابلس، تفيد بتحويل مئات الدونمات إلى "محمية طبيعية".
وأضاف دغلس، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن قوات الاحتلال، تمنع بهذا القرار المواطنين من دخول هذه الأراضي المزروعة بالزيتون، ومحاصيل أخرى، بحجة أنها "محمية طبيعية".
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