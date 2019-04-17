بالفيديو: قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزل الشهيد صالح البرغوثي غرب رام الله





وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة عدد من الجنود في كانون الثاني/ يناير الماضي، وأن البرغوثي استشهد في عملية خاصة نفذها جيش الاحتلال في سردا قرب رام الله في الشهر ذاته.





















رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منزل الشهيد صالح البرغوثي في قرية كوبر، شمال غرب مدينة رام الله.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت القرية، وحاصرت منزل الشهيد البرغوثي، فيما اعتلى الجنود أسطح المنازل المجاورة، وشرعت جرافة عسكرية بهدم وتدمير المنزل.وقال رئيس مجلس قروي كوبر عزت بدوان: "إن هذا البيت هو الرابع الذي هدمه الاحتلال في القرية خلال السنتين الماضيتين، ولن نسمح بتشريد أية عائلة بسبب هذا العمل الإجرامي الإسرائيلي"، مؤكداً أن هذه الجرائم لن تؤثر على معنويات أبناء شعبنا الصامد أمام هذه الجرائم المستمرة، ولن تثنيه عن الاستمرار في المطالبة بحقوقه الوطنية المشروعة..وقال عمر البرغوثي والد الشهيد: "الحمد لله على كل حال، إن هدموا البيوت لن يهدموا العزيمة، وأبناؤنا أغلى من البيوت، وفلسطين تستحق كل التضحيات وشعبنا خلفنا ومعنا ولن نهتز بهذه الجريمة".ويتهم الاحتلال الشهيد صالح البرغوثي (29 عامًا)، بتنفيذ عملية قرب مستوطنة (عوفرا) برام الله برفقة شقيقه الأسير عاصم (33 عاماً) الذي هدم منزله الشهر الماضي.