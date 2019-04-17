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رئيس البرلمان العربي يعلن تأييده لاستجابة القوات المسلحة السودانية لمطالب الشعب السوداني

رئيس البرلمان العربي يعلن تأييده لاستجابة القوات المسلحة السودانية لمطالب الشعب السوداني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي تأييده ومباركته استجابة القوات المسلحة بجمهورية السودان لمطالب الشعب السوداني وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة المرحلة الحالية  واختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين 10 شعبان 1440 هجري الموافق 15 أبريل 2019م مع السفير بدر الدين عبد الله القام بأعمال وزير الخارجية بجمهورية السودان، دعم البرلمان العربي للمرحلة الانتقالية في جمهورية السودان بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، داعياً كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للإعتراف بالسلطة القائمة في جمهورية السودان المتمثلة في المجلس العسكري الانتقالي ودعمها في مهمتها التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها  جمهورية السودان.

وجدد الدكتور مشعل بن فهم السلمي إلتزام البرلمان العربي بالوقوف إلى جانب كل ما يحقق تطلعات الشعب السوداني في ​العيش الكريم والتنمية والازدهار، مشدداً على أهمية المحافظة على استقرار وأمن السودان باعتباره دولة مهمة ومحورية في العالم العربي وقارة إفريقيا.

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