شؤون فلسطينية

شاهد: الولايات المتحدة تنشر خريطة جديدة لإسرائيل

شاهد: الولايات المتحدة تنشر خريطة جديدة لإسرائيل
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
نشر مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، خريطة جديدة، تظهر هضبة الجولان جزءاً من إسرائيل.

وقال غرينبلات في تغريدة عبر (تويتر): "مرحبًا بك في أحدث إضافة لنظام الخرائط الدولي الخاص بنا بعد إصدار الرئيس إعلانًا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان".



وأضاف: "عقب إعلان الجولان ، أمَر الرئيس جميع الوكالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراره. إنها عملية كبيرة لتحديث كل شيء".

وأضاف: "تعمل حكومة الولايات المتحدة على هذا ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت. كما يقول المثل (روما لم تبن في يوم واحد)".



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أصدر قراراً قبل نحو شهر يعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتل، وسط إدانة عربية ودولية.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان تعد ضمن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن)، محذرين من الخطوة المقبلة وهي ضم الضفة الغربية والاعتراف بغزة كدولة فلسطينية تحت حكم حركة حماس.

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