وفد حركة فتح يصل للقاهرة لبحث ملف المصالحة مع المسؤولين المصريين

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر مصرية، أن وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث ملف المصالحة الفلسطينية.وأشارت المصادر، إلى أن الوفد برئاسة عزام الأحمد ممثل حركة فتح في ملف المصالحة، من المقرر أن يلتقي المسؤولين المصريين، لمواصلة البحث في ملف المصالحة.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أكد في وقت سابق، أنه سيرسل وفد من حركة فتح إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمواصلة البحث في ملف المصالحة الفلسطينية.