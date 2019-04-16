نتنياهو "متباهيًا": وصلتني تهاني من زعماء عرب

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، عن تلقيه التهنئة بفوزه حزبه في الانتخابات الإسرائيلية من عدة دول عربية وإسلامية دون أن يسمها.وفي تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، قال نتنياهو: "تلقيت تهاني على فوزي في الانتخابات من قادة دول عربية وإسلامية، وليس من قائد واحد أو قائدين، بل من الكثير منهم".وأضاف: "يوجد هنا أمل كبير حيال المستقبل فحولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة"، وفق تعبيره.وكان نتنياهو تحدث في أكثر من مناسبة عما اعتبره اختراقا كبيرا في العلاقات مع الدول العربية الإسلامية، كما كشف الإعلام الإسرائيلي عن زيارات سرية قام بها نتنياهو العام الماضي إلى أربع دول عربية.