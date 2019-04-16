اشتية: في حال قبلنا أموال المقاصة منقوصة فذلك اعتراف بقانونية الاقتطاعات

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، على أنه لا يمكن القبول بأي حل اقتصادي بدون حل سياسي، فما يروج لصفقة القرن الامريكية لا يمكن القبول به، لأنها أخرجت القدس واللاجئين والحدود والثوابت الفلسطينية منها.



جاء ذلك، خلال استقباله ممثل كندا لدى فلسطين دوغلاس سكوت، الاثنين في مكتبه برام الله، سبل تعزيز التعاون ما بين كندا وفلسطين خاصة في قطاع العدالة.



وشدد اشتية على اهتمامه واهتمام الرئيس محمود عباس بقطاع العدالة والقضاء، واعادة تنظيمه بشكل يتناغم ويتكامل ما بين مكوناته، بناء على تكريس مبدأ الفصل ما بين السلطات، مثمنا دعم كندا لهذا القطاع الهام بالاضافة الى العديد من القطاعات الأخرى كالمرأة ودعم الاونروا.



وحول أموال المقاصة الفلسطينية، قال اشتية: "في حال قبلنا الاموال منقوصة فذلك اعتراف بقانونية الاقتطاعات، هذه أموال فلسطينية واسرائيل تجبيها، وندعو كندا الى تدقيق حسابات أموال المقاصة لمواجهة القرصنة الاسرائيلية لهذه الأموال".



الى ذلك استقبل رئيس الوزراء السفير الياباني لدى فلسطين تاكيشي اوكوبو، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ما بين البلدين، ومتابعة تنفيذ المشاريع اليابانية خاصة استكمال مدينة اريحا الصناعية الزراعية "مشروع ممر السلام والازدهار".



وثمن اشتية الدعم الياباني المقدم لفلسطين منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وموقف اليابان في دعم حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



رام الله - دنيا الوطن