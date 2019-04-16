إيقاد شعلة الحرية للأسرى للعام 2019 وسط مدينة الخليل



















رام الله - دنيا الوطننظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالتعاون مع محافظة وبلدية الخليل وأقاليم فتح بالمحافظة ونادي الأسير الفلسطيني والقوى والفعاليات الوطنية والرسمية والنقابية والكشفية ولجان أهالي الأسرى، مساء اليوم الثلاثاء، حفلا لإيقاد شعلة الحرية للأسرى للعام 2019 على دوار ابن رشد وسط المدينة، لمناسبة انطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف الـ17 من نيسان من كل عام.وشارك في إيقاد الشعلة التي نظمت تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس وعلى شرف الأسرى والأسرى المرضى والأسيرة الجريحة إسراء جعابيص، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، ومحافظ الخليل جبريل البكري، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، ورئيس بلدية الخليل تيسير ابو اسنينة، وذوي الأسير المريض سامي ابو دياك وعائلة عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، وعدد كبير من الشخصيات السياسية والوطنية والاعتبارية والمؤسساتية الأهلية والأمنية، وأمناء سر وأعضاء الأقاليم في المحافظة، وذوي أسرى وأسرى محررين من مختلف محافظات الوطن.وبدأ الحفل الذي تخلله عدد من العروض التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، بالسلام الوطني الفلسطيني والترحم على أرواح الشهداء، وبكلمة ترحيبية من عضو إقليم فتح وسط الخليل سامح طه.من جانبه أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي في كلمة مثل فيها الرئيس محمود عباس، "أن قضية الأسرى من ركائز القضايا للشعب الفلسطيني وقيادته، وعلينا جميعا أن نناضل من اجل حريتهم، والوقوف الى جانبهم في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها على مدار الساعة من قبل ادارة السجون وقواتها القمعية".وأضاف، أن احياء يوم الاسير يأتي بالتزامن مع ذكرى استشهاد خليل الوزير "ابو جهاد" أمير الشهداء ممن صنعوا المجد للامة.بدوره شدد اللواء أبو بكر، على خطورة الأوضاع داخل معتقلات الاحتلال وما يتعرض له الأسرى من تنكيل وقمع وعزل واعتقال النساء والأطفال والإهمال الطبي والاعتقال الإداري وتشريع القوانين العنصرية وغيرها من سياسات متطرفة وعنصرية".وحيا ابو بكر بطولات وصمود الأسرى جميعا وخصوصا الأسرى المرضى والاسيرات وعلى رأسهن الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص التي تعاني من وضع صحي صعب، ومطالبا بضرورة الإلتفاف حول قضية المعتقلين والانتصار لهم في يوم الأسير الفلسطيني.وأضاف، نوقد شعلة الحرية اليوم، إيذانا بانطلاق فعاليات التضامن مع الاسرى في الداخل والخارج على كافة المستويات والصعد، لافتا الى إن نشاطات إحياء يوم الأسير ستتواصل في مختلف المحافظات وستنظم ظهر غدا الأربعاء وقفات تضامنية في مختلف مراكز المحافظات والمدن .من جانبه، قال رئيس نادي الاسير، قدورة فارس، نحيي يوم الاسير من محافظة الخليل التي ظلت وفية لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى الذين يوقدون الشعلة لمواجهة سياسة السجان، مؤكدا على أهمية التوحد خلف قضية الاسرى من اجل مواجهة المحتل، مناشدا فصائل العمل الوطني جميعا بالخروج الى الشوارع نصرة للأسرى ولإيصال رسالة للقيادة الاسرائيلية بان الجميع يقف مع الاسرى".وقال رئيس بلدية الخليل تيسير ابو اسنينة متحدثا باسم مؤسسات المحافظة، نريد أن يكون يوم الأسير الفلسطيني كل يوم، من اجل الدفاع عن حقوقهم بحراك رسمي وشعبي وحقوقي وإعلامي ونقابي للوقوف في وجه المحتل وغطرسته المتواصلة تجاه معتقلينا وحقوقهم العادلة .وشدد ماهر السلايمة في كلمة القوى وفعاليات المحافظة، "بأنه على أبناء شعبنا عدم التوقف والتهاون في دعم نضالات الحركة الأسيرة التي لولا نضالاتها لما استطاع شعبنا مواصلة مسيرته الطويلة نحو الاستقلال والتحرر".وفي نهاية الحفل تم إيقاد شعلة الحرية للعام 2019 على أنغام نشيد عسقلان.