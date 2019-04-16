بركة: لا بد للدولة اللبنانية بأن تسمح للاجئ الفلسطيني أن يعمل في القطاع الخاص

طالب القيادي في حركة حماس، علي بركة، الدولة اللبنانية، بأن تسمح للاجئين الفلسطينيين، الذين يتواجدوا على أراضيها، للعمل في القطاع الخاص.وقال بركة لـ"دنيا الوطن": إن الفقر الذي يعاني منه الفلسطينيون في المخيمات، قد يؤدي إلى مشاكل أخلاقية، وفكرية، لذا أدعو الدولة اللبنانية، لإقرار الحقوق المدنية، والإنسانية، للاجئ الفلسطيني، وأن تسمح لكل فلسطيني وِلِد في لبنان، وترعرع، ودرس، وتخرج من جامعتها أن يعمل في القطاع الخاص.ونفى أن يكون هنالك دعوات، كي يعمل الفلسطيني في القطاع العام في لبنان، مضيفًا: "نحن لا نطالب أن يعمل الفلسطيني في القطاع العام، لأننا لا نريد مزاحمة اللبناني في قطاع دولته، بل فقط نحتاج للعمل بالقطاع الخاص".وأوضح بركة، أن الوضع الاقتصادي والمعيشي داخل المخيمات، صعب جدًا، ويزاد صعوبة يومًا بعد يوم، لأن اللاجئ الفلسطيني في لبنان، محروم، من أكثر من 70 مهنة، ومحروم كذلك من حق العمل والتملك، ناهيك عن تراجع خدمات وكالة الغوث الدولية (أونروا)، لذا عدد منهم فضّل الهجرة بسبب تلك الظروف القاهرة.وأضاف: اللبنانيون يعانون في بلادهم، وبالتالي اذا ما كان صاحب البلد يعاني، فالسوري والفلسطيني يضطرون للهجرة في ظل انعدام الفرص، متابعًا: لكن رغم ذلك، فالوضع الأمني في المخيمات مستقرًا، ولا يوجد مشاكل أمنية، إلا نادرًا.وذكر، أن فرص العمل ضئيلة، ويوجد في لبنان آلاف الفلسطينيين يحصلون على 100 أو 200 دولار شهريًا، على الرغم من أن الحد الأدنى في الدولة اللبنانية 600 دولار.وعن التوافق ما بين الفصائل الفلسطينية، رغم الانقسام الحاصل داخل الأراضي الفلسطينية، قال بركة: إن التنسيق ما بين الفصائل، قوي، ويوجد مؤسسات مشتركة تجمع الكل الفلسطيني، إضافة لوجود اتفاق فلسطيني برعاية لبنانية رسمية، يشدد على ضرورة تحييد الساحة اللبنانية، عن الخلافات الفلسطينية المركزية، لذا تعثر المصالحة لا يؤثر على أوضاع الفلسطينيين في لبنان، وفق تعبيره.