شؤون فلسطينية

وفاة طفل وسيدة في حادثي دهس منفصلين في محافظة رفح

وفاة طفل وسيدة في حادثي دهس منفصلين في محافظة رفح
خاص دنيا الوطن
توفي طفل يبلغ من العمر ستة أعوام، ومواطنة اخرى، في حادثي دهس منفصلين، وقعا مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ففي الحادث الاول، أفاد المقدم فهد حرب مفتش حوادث المرور في قطاع غزة لـ"دنيا الوطن"، بوفاة الطفل عبد الله طلب ابو الحصين (ستة أعوام) بعد أن صدمته سيارة أجرة من نوع مرسيدس (سبعة ركاب)، اسفر عن وفاته.

اما الحادث الثاني، أوضح حرب أن المواطنة سامية ربحي الشوا (59 عاما)، توفيت، فيما اصيب ثلاثة من أفراد العائلة بينهم طفل وصفت حالته بالخطيرة، بعد ان صدمتهم سيارة من نوع (ميتسوبيشي) عندما فقد السائق السيطرة عليها واصطدم بالجزيرة، ودهس المواطنة الشوا، واصابة ثلاثة اخرين.

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