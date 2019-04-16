ضبط شرائح إتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنتمكنّت طواقم الضابطة الجمركية في مدينة بيت لحم مساء اليوم الثلاثاء، من ضبط كمية من شرائح اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول في الأسواق الفلسطينية.وأكد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، على أنه تم ضبط الكمية داخل أحد المحلات التجارية بالمحافظة بناء على معلومات، حيث تم استدعاء جهة الاختصاص في مديريتي الاقتصاد الوطني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأشار البيان، إلى أنه بعد معاينة الكمية أقرت جهة الاختصاص التحفظ عليها، وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.