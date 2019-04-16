شؤون فلسطينية

ابو هولي يبحث مع جبهة التحرير الفلسطينية التحديات التي تواجه قضية اللاجئين

ابو هولي يبحث مع جبهة التحرير الفلسطينية التحديات التي تواجه قضية اللاجئين
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي خلال لقائه اليوم مع وفد جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة امينها العام الدكتور واصل ابو يوسف التحضيرات لاحياء الذكرى 71 للنكبة الفلسطينية والتحديات التي تواجه قضية اللاجئين والأونروا .

ووضع د. أبو هولي وفد الجبهة في صورة التحديات التي تواجه قضية اللاجئين في ظل المخطط الامريكي الاسرائيلي لتصفية الأونروا وانهاء دورها من خلال تجفيف مواردها الغاء تفويضها مطلعاً في الوقت ذاته الوفد على الأزمة المالية التي تمر بها وكالة الغوث الدولية وانعكاساتها على الخدمات المقدمة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات .

وتطرق د. ابو هولي خلال اللقاء الذي حضره مدير عام دائرة شؤون اللاجئين أحمد حنون ورئيس اللجنة الشعبية لمخيم عايدة سعيد العزة الى أنشطة وبرامج دائرة شؤون اللاجئين والانجازات التي حققتها خاصة على صعيد توحيد العمل الاعلامي واستنهاض العمل الجماهيري داخل المخيمات في مواجهة المؤامرات والحضور الفاعل في المؤتمرات العربية والاقليمية والولية .

وهنأ د. ابو هولي الأمين العام والوفد المرافق معه بمناسبة الذكرى (42) لانطلاقة الجبهة في السابع والعشرين من ابريل مشيداً بمسيرة عطائها على مدار اربعة عقود من النضال تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية ومواقفها الوطنية المتمسكة بالحقوق والثوابت الفلسطينية وبوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية .

واكد د. ابو يوسف على انخراط جبهة التحرير الفلسطينية ومشاركتها في كافة الفعاليات الوطنية لافتا الى ان هذا اللقاء سيكون انطلاقة جديدة للتواصل مع دائرة شؤون اللاجئين وتنسيق العمل معها بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وتخفيف معاناتهم مؤكدا على ان جبهته ستكون حاضرة بجماهيرها وكوادرها في كافة فعاليات النكبة لهذا العام .

أخبار ذات صلة

وفاة طفل وسيدة في حادثي دهس منفصلين في محافظة رفح

وفاة طفل وسيدة في حادثي دهس منفصلين في محافظة رفح

ضبط شرائح إتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول في بيت لحم

ضبط شرائح إتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول في بيت لحم

اشتية: لن يتم القبول بأي صفقة لا تشمل القدس واقامة الدولة الفلسطينية

اشتية: لن يتم القبول بأي صفقة لا تشمل القدس واقامة الدولة الفلسطينية

وزيرة الصحة: خدماتنا الصحية والتحويلات ستقدم بعدالة وشفافية وهذا واجبنا

وزيرة الصحة: خدماتنا الصحية والتحويلات ستقدم بعدالة وشفافية وهذا واجبنا

وزيرة الصحة تُوقع مع (جايكا) مذكرة لدعم مستشفيات حكومية بأجهزة متطورة

وزيرة الصحة تُوقع مع (جايكا) مذكرة لدعم مستشفيات حكومية بأجهزة متطورة

اشتية يتسلم مهامه مُسيراً لأعمال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

اشتية يتسلم مهامه مُسيراً لأعمال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

الوزير الشلالدة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام

الوزير الشلالدة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام

غنيم يُطلع القنصل البلجيكي على احتياجات قطاع المياه

غنيم يُطلع القنصل البلجيكي على احتياجات قطاع المياه

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

ضبط شرائح إتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول في بيت لحم

ضبط شرائح إتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول في بيت لحم

ابو هولي يبحث مع جبهة التحرير الفلسطينية التحديات التي تواجه قضية اللاجئين

ابو هولي يبحث مع جبهة التحرير الفلسطينية التحديات التي تواجه قضية اللاجئين

وزيرة الصحة تُوقع مع (جايكا) مذكرة لدعم مستشفيات حكومية بأجهزة متطورة

وزيرة الصحة تُوقع مع (جايكا) مذكرة لدعم مستشفيات حكومية بأجهزة متطورة

اشتية يتسلم مهامه مُسيراً لأعمال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

اشتية يتسلم مهامه مُسيراً لأعمال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

الوزير الشلالدة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام

الوزير الشلالدة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام

غنيم يُطلع القنصل البلجيكي على احتياجات قطاع المياه

غنيم يُطلع القنصل البلجيكي على احتياجات قطاع المياه

الجيش الإسرائيلي ينشر القبة الحديدية بغلاف غزة تحسباً لجولة تصعيد

الجيش الإسرائيلي ينشر القبة الحديدية بغلاف غزة تحسباً لجولة تصعيد

مجدلاني يؤكد على أهمية تعزيز صمود المواطنين وحفظ كرامتهم

مجدلاني يؤكد على أهمية تعزيز صمود المواطنين وحفظ كرامتهم

منوعات

ممثلة سورية بإطلالة جريئة.. ومتابع: &#34;شو انتِ كمان؟&#34;

ممثلة سورية بإطلالة جريئة.. ومتابع: "شو انتِ كمان؟"

زوج سلمى حايك يتبرع بـ 100 مليون يورو لإعادة بناء نوتردام

زوج سلمى حايك يتبرع بـ 100 مليون يورو لإعادة بناء نوتردام

تنازع الورثة على أملاكه ومات ابنه بجرعة زائدة.. معلومات لا تعرفها عن سيد زيان

تنازع الورثة على أملاكه ومات ابنه بجرعة زائدة.. معلومات لا تعرفها عن سيد زيان

قصة مرض ظل يُعالج منه عمر الحريري 4 سنوات ولم يخبروه به

قصة مرض ظل يُعالج منه عمر الحريري 4 سنوات ولم يخبروه به

كيف أصبحت مي عز الدين بهذه البشاعة؟

كيف أصبحت مي عز الدين بهذه البشاعة؟

نيرمين الفقي بصور في مرحلة المراهقة لم ترها من قبل

نيرمين الفقي بصور في مرحلة المراهقة لم ترها من قبل

زوج سميحة أيوب يفضحها: أخفت علاقتنا 18 عاماً من أجل &#34;المعاش&#34;

زوج سميحة أيوب يفضحها: أخفت علاقتنا 18 عاماً من أجل "المعاش"

شاهد: أنغام برفقة زوجها في مكة

شاهد: أنغام برفقة زوجها في مكة

ظهور نادر لابن لجين عمران يرقص معها

ظهور نادر لابن لجين عمران يرقص معها

الدكتورة خلود تكشف: دفعت 40 الف دينار لنجوى كرم.. والأخيرة ترد

الدكتورة خلود تكشف: دفعت 40 الف دينار لنجوى كرم.. والأخيرة ترد

عربي

البحرين.. السجن لـ139 مداناً وإسقاط الجنسية عن 138 بتهم &#34;الإرهاب&#34;

البحرين.. السجن لـ139 مداناً وإسقاط الجنسية عن 138 بتهم "الإرهاب"

المحكمة الجنائية الدولية تتعهد بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا

المحكمة الجنائية الدولية تتعهد بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا

البرلمان المصري يوافق على تمديد ولاية الرئيس لست سنوات

البرلمان المصري يوافق على تمديد ولاية الرئيس لست سنوات

السيسي يدعم الشعب السوداني في خياراته

السيسي يدعم الشعب السوداني في خياراته