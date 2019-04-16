ابو هولي يبحث مع جبهة التحرير الفلسطينية التحديات التي تواجه قضية اللاجئين

رام الله - دنيا الوطنبحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي خلال لقائه اليوم مع وفد جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة امينها العام الدكتور واصل ابو يوسف التحضيرات لاحياء الذكرى 71 للنكبة الفلسطينية والتحديات التي تواجه قضية اللاجئين والأونروا .ووضع د. أبو هولي وفد الجبهة في صورة التحديات التي تواجه قضية اللاجئين في ظل المخطط الامريكي الاسرائيلي لتصفية الأونروا وانهاء دورها من خلال تجفيف مواردها الغاء تفويضها مطلعاً في الوقت ذاته الوفد على الأزمة المالية التي تمر بها وكالة الغوث الدولية وانعكاساتها على الخدمات المقدمة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات .وتطرق د. ابو هولي خلال اللقاء الذي حضره مدير عام دائرة شؤون اللاجئين أحمد حنون ورئيس اللجنة الشعبية لمخيم عايدة سعيد العزة الى أنشطة وبرامج دائرة شؤون اللاجئين والانجازات التي حققتها خاصة على صعيد توحيد العمل الاعلامي واستنهاض العمل الجماهيري داخل المخيمات في مواجهة المؤامرات والحضور الفاعل في المؤتمرات العربية والاقليمية والولية .وهنأ د. ابو هولي الأمين العام والوفد المرافق معه بمناسبة الذكرى (42) لانطلاقة الجبهة في السابع والعشرين من ابريل مشيداً بمسيرة عطائها على مدار اربعة عقود من النضال تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية ومواقفها الوطنية المتمسكة بالحقوق والثوابت الفلسطينية وبوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية .واكد د. ابو يوسف على انخراط جبهة التحرير الفلسطينية ومشاركتها في كافة الفعاليات الوطنية لافتا الى ان هذا اللقاء سيكون انطلاقة جديدة للتواصل مع دائرة شؤون اللاجئين وتنسيق العمل معها بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وتخفيف معاناتهم مؤكدا على ان جبهته ستكون حاضرة بجماهيرها وكوادرها في كافة فعاليات النكبة لهذا العام .