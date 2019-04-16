وزيرة الصحة تُوقع مع (جايكا) مذكرة لدعم مستشفيات حكومية بأجهزة متطورة







رام الله - دنيا الوطنوقعت وزيرة الصحة مي الكيلة مذكرة تفاهم مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم الأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية وقطاع غزة.جاء ذلك، خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، للوزيرة كيلة مع الممثل العام للوكالة اليابانية د. توشيا آبي والبعثة التقييمية لمشاريع الوكالة في فلسطين، والتي قدمت من المقر الرئيسي للوكالة في طوكيو، وذلك بمكتبها في رام الله.وقالت الوزارة في بيان صحفي: إنه جرى توقيع محضر المداولات ما بين الطرفين الياباني والفلسطيني، حيث خلصت هذه المداولات إلى بلورة مشروع دعم وتطوير الأجهزة الطبية في مشافي وزارة الصحة، وتزويدها بأجهزة متطورة كالرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي، وأجهزة خاصة بجراحة القلب والأعصاب وجراحة الأطفال.من جهتها، أشادت وزيرة الصحة، بالتعاون الكبير ما بين فلسطين واليابان، والدعم الياباني لجميع القطاعات في فلسطين، وخاصة قطاع الصحة، حيث أطلعت د. كيلة وفد الوكالة على واقع القطاع الصحي في فلسطين، وما يعانيه جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.