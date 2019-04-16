اشتية يتسلم مهامه مُسيراً لأعمال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية













رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تمثل عصب الأمن القومي الفلسطيني، وحامية للسلم الأهلي والمجتمعي.جاء ذلك، خلال تسلمه، اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، مهامه مسيراً لأعمال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، من وزيرها السابق يوسف ادعيس، حيث تخلل ذلك لقاء الوكلاء والوكلاء المساعدين، والمدراء العاميين، وطاقم الوزارة.واطلع اشتية على سير عمل الوزارة، وأهم إنجازاتها، واحتياجاتها، مشيداً بجهود الوزير السابق، وكافة العاملين بالوزارة على جهودهم وعملهم المميز في تكريس دعائم السلم المجتمعي.ودعا رئيس الوزراء كافة الموظفين في الوزارات وفي مختلف المحافظات، للمشاركة في يوم الأسير الفلسطيني، والذي يصادق يوم غد الأربعاء، دعماً وإسناداً لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال.وشدد اشتية على بذل كافة الجهود لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، لمواجهة ما يسمى (صفقة القرن)، والحرب المالية التي تشنها أمريكا وإسرائيل، وحماية أرضنا ومقدساتنا.وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة جاءت لخدمة الناس، والذهاب إليهم أينما كانوا، قائلاً: "سنبقى الأوفياء لأبناء شعبنا وللأقصى والشرعية التي تمثلها منظمة التحرير، والرئيس محمود عباس".