غنيم يُطلع القنصل البلجيكي على احتياجات قطاع المياه

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة المياه، المهندس مازن غنيم في مكتبه اليوم، السيدة دانييلا هافن القنصل البلجيكي العام في فلسطين لإطلاعها على أبرز المستجدات والاحتياجات لقطاع المياه والصرف الصحي، وبحث إمكانية دعم الحكومة البلجيكية لهذا القطاع الإنساني الخدماتي.حيث أطلع غنيم السيدة هافن على جملة من القضايا المتعلقة ببرامج سلطة المياه التطويرية والمستقبلية لا سيما الخطوات العملية، التي تقوم بها سلطة المياه حالياً بالتواصل مع الدول التي أبدت اهتمامها ببرنامج محطة التحلية المركزية في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة باستكمال التمويل لهذا المشروع الاستراتيجي، مشيراً إلى أنه سيتم نهاية الشهر الجاري عقد اجتماع في مدينة بروكسل، بهدف المضي قدما في تنفيذ المشروع بشكل متكامل.وأوضح غنيم لهافن عدداً من الجوانب المرتبطة بالأعمال التي تقوم بها سلطة المياه حالياً مثل البدء بإنشاء خط المياه الناقل الجنوبي، الذي يعد مرحلة من مراحل المشروع إلى جانب اتخاذ القرارات الخاصة بالسير قدماً في المشروع، وخصوصاً محطة التحلية من طرح العطاءات وتأهيل الشركات وغيرها.كما بحث اللقاء كافة القضايا والمشاكل، التي يعاني منها قطاع المياه والمشاريع، ضمن الخطة الاستراتيجية والمشاركة والدعم البلجكي، خاصة في ظل وقف الدعم الأمريكي والانسحاب من قطاع المياه، وبقاء عدد من المشاريع قيد التنفيذ.من جانبها، أعربت هافن عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تقوم بها سلطة المياه لتطوير هذا القطاع الإنساني، ومؤكدة أنه سيتم البحث في الجوانب والآليات التي من الممكن العمل بها لفتح آفاق تعاون مستقبلية بين البلدين.