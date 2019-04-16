هنية يُوجّه رسالة للرئيس عباس

وجّه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رسالة للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعد استعداد الأخير للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدون شروط.وقال هنية خلال حديثه لـ"دنيا الوطن": "أقول للسيد أبو مازن، نتنياهو لن يُعطيك شيئًا على الإطلاق، إلا أنك ستبقى في دائرة مُغلقة، والمُراوحة في المكان، وهذه المُراوحة لم تعُد صالحة، كوصفة لمعالجة الأوضاع الفلسطينية، والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي، بل هي مرحلة جديدة من التخبّط".وأبدى هنية، استغرابه، مما وصفه بعض التصريحات الصادرة عن السلطة الفلسطينية، بالالتقاء بنتنياهو، متسائلًا: كيف يحدث هذا، والقيادة الإسرائيلية، تُحاصر غزة، وتسعى لضم الضفة الغربية، وإعلان السيادة على غور الأردن، وأخذ الجولان بفعل الغطرسة الأمريكية، متابعًا: لا أعلم النتيجة المُتوخاة مع هذه القيادة الإسرائيلية، التي تُعلن مواقفها بكل وضوح.وأضاف، أنه ينبغي على أبو مازن، أن يعلن توجهه إلى الداخل الفلسطيني، ويعقد اجتماعًا للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، حتى نتدارس التهديدات الاستراتيجية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.وأوضح هنية، أن السلطة تعيش مرحلة "التيه السياسي" منذ توقيع اتفاق أوسلو، قبل 25 عامًا، داعيًا لإنهاء هذا الوضع، وإنهاء هذا التيه، والذهاب لأن يمتلك الفلسطينيون قراراتهم، بناءً على عدة نماذج منها المقاومة، وانتصار الأسرى، وما فعله المقدسيون في معركة البوابات، وفق تعبيره.