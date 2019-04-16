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دولي

موغيريني: لا نعترف بتغييرات إسرائيل على مناطق 1967 إلا بتطبيق مبدأ الدولتين

موغيريني: لا نعترف بتغييرات إسرائيل على مناطق 1967 إلا بتطبيق مبدأ الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت فيديريكا موغيريني، مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بأي تغييرات في حدود إسرائيل بعد عام 1967 إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على أساس مبدأ الدولتين مع الاتفاق على وضع القدس.

ودانت موغيريني خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية، سياسة توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، قائلة: "نعتبر هذه السياسة غير قانونية، ومخالفة للمعايير الدولية، والاتحاد الأوروبي يعتبر أن السلام في الشرق الأوسط، يجب أن يستند إلى حل سلمي للنزاع على أساس مبدأ الدولتين- إسرائيل وفلسطين وعاصمتها في القدس"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت: "هدفنا الاستراتيجي، هو دعم هذه الخطة لإيجاد حل الدولتين والحفاظ على إمكانية إجراء مفاوضات جديدة بين إسرائيل وفلسطين".

في سياق آخر، جددت موغيريني، على تأكيد الاتحاد الأوروبي، أنه لن يعترف "أبداً" بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وقالت موغيريني: "بالنسبة لاعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، فإن موقف الاتحاد الأوروبي بسيط وواضح: الاتحاد الأوروبي لا ولن يعترف بسيادة إسرائيل على أي أرض احتلتها، وهذا ينطبق أيضاً على مرتفعات الجولان". 

وأضافت: "حالياً هناك 5 دول من الاتحاد الأوروبي، يجتمعون في مجلس الأمن في نيويورك، قد أعربت عن موقفنا من مرتفعات الجولان في بيان مشترك".

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