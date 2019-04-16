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دولي

واشنطن: نعمل مع تركيا لتشكيل منطقة خالية من الحزب الديمقراطي الكردي

واشنطن: نعمل مع تركيا لتشكيل منطقة خالية من الحزب الديمقراطي الكردي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن بلاده تعمل مع تركيا على إعلان منطقة آمنة خالية من الحزب الديمقراطي الكردي شمالي سوريا، لتبديد مخاوف أنقرة الأمنية.

وقال جيفري في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي المشترك الـ37، الذي ينظمه مجلس الأعمال التركي الأمريكي في واشنطن: "إن على الإيرانيين مغادرة سوريا والعودة إلى بيوتهم"، مؤكدا أن بلاده تتفهم قلق تركيا تجاه الحزب الديمقراطي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار إلى أن الشراكة الجيواستراتيجية المهمة، كانت ولا تزال موجودة بين واشنطن وأنقرة، وشدد على ضرورة تنفيذ الكثير من أجل العملية السياسية في سوريا.

وأضاف: "على النظام السوري التخلي عن الأسلحة الكيميائية والنووية، وينبغي ألا تكون سوريا ملجأ للإرهابيين".

وتابع: "تركيا عضو في مجموعة الدول الضامنة لاتفاق أستانا وهي صوت للمعارضين السوريين الذين يشكلون تقريبا نصف سكان سوريا، وهذا الوضع مهم من حيث أهداف الأمم المتحدة للعملية السياسية في سوريا".

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