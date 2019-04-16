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دولي

كيف سيتم توزيع الحقائب الوزارية بالحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

كيف سيتم توزيع الحقائب الوزارية بالحكومة الإسرائيلية الجديدة؟
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، مع زعيم حزب (شاس) لليهود المتدينين الشرقيين أرييه درعي، ومع يعقوب ليتسمان، من حزب (يهدوت هتوراه)، في محادثة عمل، سعى خلالها لفهم مطالبهم وحاول إيجاد حلول للمشاكل المتوقعة في ضوء شروط ومطالب حزب (إسرائيل بيتنا) برئاسة أفيغدور ليبرمان، وفق ما ذكره موقع (i24 news) الإسرائيلي.

وأشار الموقع، إلى أن هناك تقدير بأن يتم توزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب، حسب عدد مقاعدها، بحيث يخصص لكل مقعدين ونصف حقيبة وزارية.

ووفقاً لهذا التوزيع، سيحصل حزب (الليكود) برئاسة بنيامين نتنياهو على 14 حقيبة وزارية، وفي حال انضم إليه حزب (كولانو) فسيحصل (الليكود) على 16 حقيبة وزارية، وسيحصل حزب (شاس) على ثلاث حقائب، ومثله حزب (يهودوت هتوراة) إذا حصل بالفعل على ثمانية مقاعد، وسيحصل حزب (إسرائيل بيتنا) على حقيبتين وكذلك تحالف أحزاب اليمين.

وبحسب الموقع، التقى نتنياهو أمس كذلك مع بتسلئيل سموتريتش، ومن المقرر أن يجتمع اليوم مع الحاخام رافي بيرتس لمناقشة مطالب تحالف أحزاب اليمين الذي حصل على خمسة مقاعد برلمانية في الانتخابات.

ولفت الموقع إلى أن هذا التحالف يطالب بالحصول على حقيبتين، الأولى حقيبة التربية والتعليم والثانية حقيبة القضاء، وهو مطلب من المرجح ألا يوافق عليه نتنياهو، لأنه كان قد وعد خلال الحملة الانتخابية بالاحتفاظ بهاتين الحقيبتين في حزب (الليكود)، وينوي تسليم القضاء للنائب الليكودي ياريف ليفين.

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