العاهل الأردني: لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأكد العاهل الأردني، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء كتلة الإصلاح النيابية، أن الأردن لن يقبل بأن يمارس عليه أي ضغط بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والقدس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).