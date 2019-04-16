مباشر | كلمة للدكتور نبيل شعث ممثلا عن الرئيس عباس في مؤتمر منظمة العمل العربي

شؤون فلسطينية

الأمن اللبناني يُحذر (حماس) من رصد نشاط إسرائيلي يستهدف قياداتها

الأمن اللبناني يُحذر (حماس) من رصد نشاط إسرائيلي يستهدف قياداتها
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الأجهزة الأمنية اللبنانية، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لتوخي أقسى درجات الحيطة والحذر، إثر رصدها نشاطاً أمنياً إسرائيلياً لافتاً للنظر.

وبحسب موقع (قدس برس)، فقد أفاد مصدر أمني عربي، رفيع المستوى، بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية، رصدت نشاطاً أمنياً إسرائيلياً لافتا للنظر في عدد من المدن اللبنانية والمخيمات الفلسطينية، يستهدف قيادات وكوادر ومؤسسات تابعة أو قريبة من حركة (حماس).

وقال: "إن طبيعة هذا النشاط الإسرائيلي، يدلّ على وجود نوايا لاستهداف شخصيات محددة بالاغتيال".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "تم تحذير حركة حماس، وطلب منها ضرورة اتخاذ أقصى الاحتياطات الأمنية".

يشار إلى أنه وفي أوقات سابقة، ألقت الأجهزة الأمنية في لبنان، القبض على عملاء للاحتلال، ضمن شبكة واسعة، كانت تعمل على الرصد والمتابعة وجمع المعلومات.

أخبار ذات صلة

مبعوث ترامب: الاتفاقات العادلة تتطلب تنازلات ولن نكشف تفاصيل (صفقة القرن) قريباً

مبعوث ترامب: الاتفاقات العادلة تتطلب تنازلات ولن نكشف تفاصيل (صفقة القرن) قريباً

الجيش الإسرائيلي ينشر القبة الحديدية بغلاف غزة تحسبا لجولة تصعيد

الجيش الإسرائيلي ينشر القبة الحديدية بغلاف غزة تحسبا لجولة تصعيد

اشتية لملادينوف: نريد اتحاداً دولياً داعماً لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

اشتية لملادينوف: نريد اتحاداً دولياً داعماً لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

المجدلاني يؤكد على أهمية تعزيز صمود المواطنين وحفظ كرامتهم

المجدلاني يؤكد على أهمية تعزيز صمود المواطنين وحفظ كرامتهم

مريض يناشد الوزير الشيخ بتسهيل سفره للعلاج في مستشفيات الضفة

مريض يناشد الوزير الشيخ بتسهيل سفره للعلاج في مستشفيات الضفة

وفاة مواطن متاثراً بجروح أصيب بها أثناء مهمة ضبط مواد مخدرة بقلقيلية

وفاة مواطن متاثراً بجروح أصيب بها أثناء مهمة ضبط مواد مخدرة بقلقيلية

عشراوي: الخطوات الإسرائيلية – الأمريكية تشكل خطرا وجوديا على القضية الفلسطينية

عشراوي: الخطوات الإسرائيلية – الأمريكية تشكل خطرا وجوديا على القضية الفلسطينية

الرويضي: 2019 عام المسؤولية المجتمعية وتنفيذ القطاع الخاص لالتزاماته تجاه المدينة المقدسة

الرويضي: 2019 عام المسؤولية المجتمعية وتنفيذ القطاع الخاص لالتزاماته تجاه المدينة المقدسة

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

المجدلاني يؤكد على أهمية تعزيز صمود المواطنين وحفظ كرامتهم

المجدلاني يؤكد على أهمية تعزيز صمود المواطنين وحفظ كرامتهم

مريض يناشد الوزير الشيخ بتسهيل سفره للعلاج في مستشفيات الضفة

مريض يناشد الوزير الشيخ بتسهيل سفره للعلاج في مستشفيات الضفة

وفاة مواطن متاثراً بجروح أصيب بها أثناء مهمة ضبط مواد مخدرة بقلقيلية

وفاة مواطن متاثراً بجروح أصيب بها أثناء مهمة ضبط مواد مخدرة بقلقيلية

عشراوي: الخطوات الإسرائيلية – الأمريكية تشكل خطرا وجوديا على القضية الفلسطينية

عشراوي: الخطوات الإسرائيلية – الأمريكية تشكل خطرا وجوديا على القضية الفلسطينية

الرويضي: 2019 عام المسؤولية المجتمعية وتنفيذ القطاع الخاص لالتزاماته تجاه المدينة المقدسة

الرويضي: 2019 عام المسؤولية المجتمعية وتنفيذ القطاع الخاص لالتزاماته تجاه المدينة المقدسة

الصالح: هدفنا الأول والأساس تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم

الصالح: هدفنا الأول والأساس تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم

المالكي يُشارك في اجتماعات الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الروسي في موسكو

المالكي يُشارك في اجتماعات الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الروسي في موسكو

الهدمي يُحذر من تصاعد وتيرة الهجمة الإسرائيلية في القدس

الهدمي يُحذر من تصاعد وتيرة الهجمة الإسرائيلية في القدس

منوعات

ممثلة سورية بإطلالة جريئة.. ومتابع: &#34;شو انتِ كمان؟&#34;

ممثلة سورية بإطلالة جريئة.. ومتابع: "شو انتِ كمان؟"

زوج سلمى حايك يتبرع بـ 100 مليون يورو لإعادة بناء نوتردام

زوج سلمى حايك يتبرع بـ 100 مليون يورو لإعادة بناء نوتردام

تنازع الورثة على أملاكه ومات ابنه بجرعة زائدة.. معلومات لا تعرفها عن سيد زيان

تنازع الورثة على أملاكه ومات ابنه بجرعة زائدة.. معلومات لا تعرفها عن سيد زيان

قصة مرض ظل يُعالج منه عمر الحريري 4 سنوات ولم يخبروه به

قصة مرض ظل يُعالج منه عمر الحريري 4 سنوات ولم يخبروه به

كيف أصبحت مي عز الدين بهذه البشاعة؟

كيف أصبحت مي عز الدين بهذه البشاعة؟

نيرمين الفقي بصور في مرحلة المراهقة لم ترها من قبل

نيرمين الفقي بصور في مرحلة المراهقة لم ترها من قبل

زوج سميحة أيوب يفضحها: أخفت علاقتنا 18 عاماً من أجل &#34;المعاش&#34;

زوج سميحة أيوب يفضحها: أخفت علاقتنا 18 عاماً من أجل "المعاش"

شاهد: أنغام برفقة زوجها في مكة

شاهد: أنغام برفقة زوجها في مكة

ظهور نادر لابن لجين عمران يرقص معها

ظهور نادر لابن لجين عمران يرقص معها

الدكتورة خلود تكشف: دفعت 40 الف دينار لنجوى كرم.. والأخيرة ترد

الدكتورة خلود تكشف: دفعت 40 الف دينار لنجوى كرم.. والأخيرة ترد

عربي

البحرين.. السجن لـ139 مداناً وإسقاط الجنسية عن 138 بتهم &#34;الإرهاب&#34;

البحرين.. السجن لـ139 مداناً وإسقاط الجنسية عن 138 بتهم "الإرهاب"

المحكمة الجنائية الدولية تتعهد بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا

المحكمة الجنائية الدولية تتعهد بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا

السيسي يدعم الشعب السوداني في خياراته

السيسي يدعم الشعب السوداني في خياراته

علاء مبارك يَحذف تغريدة أثارت جدلاً في مصر

علاء مبارك يَحذف تغريدة أثارت جدلاً في مصر