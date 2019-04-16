الأمن اللبناني يُحذر (حماس) من رصد نشاط إسرائيلي يستهدف قياداتها

وقال: "إن طبيعة هذا النشاط الإسرائيلي، يدلّ على وجود نوايا لاستهداف شخصيات محددة بالاغتيال".





وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "تم تحذير حركة حماس، وطلب منها ضرورة اتخاذ أقصى الاحتياطات الأمنية".



يشار إلى أنه وفي أوقات سابقة، ألقت الأجهزة الأمنية في لبنان، القبض على عملاء للاحتلال، ضمن شبكة واسعة، كانت تعمل على الرصد والمتابعة وجمع المعلومات.

رام الله - دنيا الوطنحذرت الأجهزة الأمنية اللبنانية، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لتوخي أقسى درجات الحيطة والحذر، إثر رصدها نشاطاً أمنياً إسرائيلياً لافتاً للنظر.وبحسب موقع (قدس برس)، فقد أفاد مصدر أمني عربي، رفيع المستوى، بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية، رصدت نشاطاً أمنياً إسرائيلياً لافتا للنظر في عدد من المدن اللبنانية والمخيمات الفلسطينية، يستهدف قيادات وكوادر ومؤسسات تابعة أو قريبة من حركة (حماس).