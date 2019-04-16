مبعوث ترامب: الاتفاقات العادلة تتطلب تنازلات ولن نكشف تفاصيل "صفقة القرن" بالقريب العاجل



وتابع مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: "ومع متابعتنا لا يمكن التكهن بتفاصيل الخطة وأي تخمين سيضر بالمجهودات التي تبذل حالياً".



رام الله - دنيا الوطنتحدّث مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، عن خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المعروفة إعلاميا بـ (صفقة القرن)وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لقد عملنا بجد لصياغة ما نعتقد أنه خطة عادلة وواقعية قابلة للتنفيذ. الاتفاقات العادلة تتطلب تنازلات. فقط الأطراف نفسها يمكنها حل النزاع. نعتقد أن خطتنا يمكن أن تساعدهم على القيام بذلك.وأضاف غرينبلات: "السفارة الأمريكية في إسرائيل وجاريد كوشنير وأنا، نقدر بصدق كل الاهتمام بجهود السلام التي بذلناها على مدار العامين الماضيين. لكننا لن نكشف عن تفاصيل الخطة في القريب العاجل".