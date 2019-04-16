مناظرة انتخابية بين الشبيبة الفتحاوية والكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت





بدورها، ردت كتلة الوفاء الإسلامية، التي مثلت حركة حماس، حيث وجهت التحية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وللشهداء، وللمقاومة بغزة.





كما وحيت الكتلة غرفة العمليات المشتركة في قطاع غزة، قائلة: "بالرغم من تعدد ألوانها إلا أن هدفها واحد، فالمقاومة الفلسطينية ستحرر المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وستفشل (صفقة القرن)، ومن يرفضها ها هو يحاصر قطاع غزة، ويقطع الرواتب عنها".





وأضافت: "تبدع الكتلة الإسلامية في كل عام بنشاطاتها التي تنهض بمجلس الطلبة؛ لتجعلهم منارة ومثالاً بين الجامعات الأخرى، وذلك بعد أعوام عِجاف كبلت فيها الشبيبة الفتحاوية إبداعات الطلبة".





وتابعت الكتلة بقولها: "ونحن في الكتلة الإسلامية لا نقبل المزايدة علينا، حيث إننا الذين نُلاحق ونُعتقل".





كلمة الشبيبة الفتحاوية خلال المناظرة







كلمة الكتلة الاسلامية خلال المناظرة











رام الله - دنيا الوطناستضافت جامعة بيرزيت، مناظرة انتخابية للكتل الطلابية، التي تنافس على مقاعد مجلس طلبة الجامعة، حيث شملت هذه المناظرة، "كتلة الوفاء الإسلامية"، و"كتلة اتحاد الطلبة التقدمية"، و"كتلة الشهيد ياسر عرفات"، و"كتلة الوحدة الطلابية"، و"القطب الطلابي الديمقراطي".وقالت كتلة الشهيد ياسر عرفات، التي تمثل حركة فتح خلال المناظرة: "الكتلة الإسلامية تتحدث عن أكثر من 340 نشاطاً، فهل تتحدثون عن نشاطاتكم في جامعة بيرزيت، أم نشاطاتكم في الضفة وغزة".وأضافت: "ندرك تماماً أن الكتلة تقوم بأكثر من 500 نشاط، ومهرجان انتصارها يعتبر نشاطاً، والبوستات على (فيسبوك) نشاط، وصور أعضاء مجلس الطلبة أصبحت نشاطاً، فبدل من تركيب الشواحن، كان شحنتم كافة التخصصات".وتابعت كتلة الشهيد ياسر عرفات بقولها: "خبر عاجل، حماس تبارك عملية أبو ليلى، وتعتذر عن الصاروخ، الله لا يبارك فيك يا نتنياهو، الذي جعل خبر استشهاد أبو ليلى نصراً للاحتلال، ولكن نقول: إن هناك ألف عمر وصالح وأشرف".وأردفت: "نعم لحرية الصحافة والتعبير، وبما أن قناة الجزيرة متواجدة، فرسالة الشعب لها أليس من العار أن تستضيفوا ناطقاً باسم الاحتلال، في نفس البرنامج الذي حضر فيه الشهيد زياد أبو عين، وأليس من العار أن يرفع النشيد الإسرائيلي في قطر".وأشارت إلى أنه دقت ساعت التغيير، وليس بتبديل فتح بحماس، بل بتغيير عقل ونهج تم تجسيده، كل شيء في العالم يتغير.