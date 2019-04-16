الجيش الإسرائيلي ينشر القبة الحديدية بغلاف غزة تحسبا لجولة تصعيد

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (مفزاك لايف)، أن قوات الجيش الاسرائيلي أعاد اليوم الثلاثاء، نشر بطاريات القبة الحديدية في مناطق غلاف قطاع غزة.وقال الموقع ذاته: "على الرغم من الحديث عن الهدوء في غزة، فإن مؤسسة الجيش الإسرائيلي لا تخاطر وتواصل الاستعدادات لمواجهة قد تندلع في أي لحظة ضد حماس والمنظمات في غزة".وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.