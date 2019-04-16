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شؤون فلسطينية

المجدلاني يؤكد على أهمية تعزيز صمود المواطنين وحفظ كرامتهم

المجدلاني يؤكد على أهمية تعزيز صمود المواطنين وحفظ كرامتهم
رام الله - دنيا الوطن
أحمد المجدلاني وزير التنمية الاجتماعية على ضرورة إعطاء الأولوية لدعم صمود المواطنين الفقراء والمهمشين وحفظ كرامتهم. ,أكد المجدلاني على أولوية إحداث نقلة نوعية في دور ومكانة وزارة التنمية الاجتماعية على الصعيد المجتمعي، وعلى ضرورة توفير إجراءات وأودات التغيير والانتقال من الشؤون الاجتماعية الى التنمية.

واستعرض المجدلاني أولويات العمل للمرحلة القادمة في مختلف المجالات كمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، والتمكين الاقتصادي ومأسسته، وإعادة هيكلة الوزارة بما يعزز التوجه نحو اللامركزية، وإعادة ترتيب العلاقة مع المحافظات الجنوبية بما يضمن العدالة والشفافية.

جاء ذلك خلال لقائه الاول الذي عقده صباح اليوم، بمقر الوزارة بمدينة رام الله، بمراكز المسؤولية في الوزارة. وأكد المجدلاني في حديثه على أهمية انتظام صرف المساعدات للأسر الفقيرة، والنهوض بخدمات الفئات المهمشة، وحماية وتمكين المرأة، واستكمال اللوائح وأدلة الإجراءات، والنهوض بالعلاقة مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني على أسس الشراكة ووالتكامل وجودة الخدمات.

وشدد المجدلاني على أهمية العمل المؤسسي وعمل الفريق. وأعطى الوزير توجيهات بالشروع باعداد خطة المئة يوم ، وخطة عمل الوزارة للسنة القادمة بناء على توجهات الحكومة والتوجهات الواردة في خطاب التكليف لدولة رئيس الوزراء، واستكمالا لما ورد في أجندة السياسات الوطنية 2017- 2022.




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