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شؤون فلسطينية

والد طفل مريض يناشد أهل الخير والمسؤولين

رام الله - دنيا الوطن- أروى صلاح 

(جلطة دماغية مفاجئة تسبب شلل نصفي لطفلي و تحول حياته الى مأساه على قوائم انتظار العلاج)؛ هكذا بدأ والد الطفل علي حسن هنية مناشدته.

قال "المواطن علي هنية من مخيم البريج وسط قطاع غزة أن طفلي البالغ من العمر 6 سنوات يعاني من شلل نصفي نتيجة جلطة دماغية والتى أصبحت تشكل خطرا على نصفه الآخر نتيجة تطور الشلل مع تكون ثلاث نقط دم على المخ تم اكتشافها بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.

ويضيف والد الطفل والدموع بعينه  أنني عاطل عن العمل وغير قادر على تلبية ابسط احتياج طفلي، وعدم قدرتي على علاجه خاصة مع  حدوث مضاعفات وتشنجات مستمرة، وعدم وجود أي دخل يعول أسرتي المكونة من 5 أفراد.

ويناشد المواطن هنية   أصحاب الضمائر الحية و أهل الخير والمسؤولين  علاج ابنه ،وتحويله الى الخارج ومتابعة حالته من قبل الأخصائيين وتوفير مبلغ مالي لشراء العلاج وصورة رنين.


الرقم/0595177184.

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