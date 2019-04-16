مريض يناشد الوزير الشيخ بتسهيل سفره للعلاج في مستشفيات الضفة

منذ اكثر من 12 عام يرقد الشاب ايمن جمال سلمان البالغ من العمر 37 عاما من سكان مدينة دير البلح وسط القطاع، داخل مستشفيات غزة، على أمل منحه تحويلة للعلاج بالخارج بسبب اصابته بورم والتهابات في قدمه نتيجة اطلاق ناري تعرض له في العام 2007



ويعاني المريض من مضاعفات شديدة، نتج عنها تهتك في الانسجة والعضلات، وكسر متفتت في عظمة الشظية للساق، وتليف على العصب، ووجود التهاب حديدي في العضلات المحيطة للساق الايمن.



وقال المريض ايمن: "انه قد اجرى عملية في مستشفيات القدس في عام 2007 ، ومارس حياته بشكل طبيعي، ولكن قبل 4 سنوات تقريبا تم اجراء عملية اخرى في قدمه في احدى مستشفيات غزة ومن بعدها باتت المضاعفات والالتهابات تظهر على قدمه



واوضح، أن لديه تحويلة لمستشفى المقاصد في القدس، التي كانت بتاريخ 7/3 ولكن تم تأجيلها بسبب رفض الجانب الامني له من قبل الاحتلال الي تاريخ 28/3



وتابع، "خاطبت الجميع ولكن بدون فائدة ولم أيأس وحصلت على تحويلة من وزارة الصحة مرة أخرى ولي موعد بتاريخ 18/4 من المستشفى واذا لم أسافر ستزداد المضاعفات والالتهابات لقدمي



ويذرف ايمن دموع الحسرة والألم لعدم قدرته على المشي بقدمه اليمنى ولعب الرياضة كالسابق وعدم قدرته بشراء العلاج اللازم الذي يبلغ 500 شيكل في الشهر بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها



ونقلا عن كلام رئيس قسم الاورام بمستشفى الاقصى الدكتور ايمن حرب قال له "بأنه ستم بتر قدمك اذا استمرت حالتك بهذا الشكل "!



وناشد المريض الوزير حسين الشيخ وكل الضمائر الحية بتسهيل سفره للعلاج وتسهيل دخوله للمستشفيات في المحافظات الشمالية لاجراء العملية



ويأمل أيمن بسرعة تعافيه والعودة لممارسة حياته بشكل طبيعي والوقوف على رأس عائلته في كل متطلباتهم



للتواصل / 0595112275













رام الله - دنيا الوطن - ميرا عرفات