وفاة مواطن متاثراً بجروح أصيب بها أثناء مهمة ضبط مواد مخدرة بقلقيلية

أعلن الأطباء في المستشفى الاستشاري برام الله ظهر اليوم الثلاثاء، عن وفاة المواطن الذي أصيب بها أمس في مهمة لضبط مواد يشتبه أنها مخدرة ببلدة سنيريا شرقي قلقيلية.





وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "أثناء مهمة لمكافحة المخدرات للبحث عن مواد مخدرة في احد منازل البلدة وباسناد من مركز شرطة كفر ثلث حاول أحد الأشخاص المشتبه به بحيازته و ترويجه لمواد مخدراة الاستيلاء على سلاح أحد ضباط الشرطة فاُطلقت عدة اعيرة نارية وتبين اصابته ونقل للمشفى لتلقي العلاج وقد اعلن الاطباء ظهر اليوم عن وفاته".





وأضاف ارزيقات: "القوة واثناء عملية التفتيش، ضبطت مواد يشتبه بانها مخدرة"، مؤكدا ان التحقيقات ما زالت مستمرة للوقوف على ملابسات الحادثة.

رام الله - دنيا الوطن