الرويضي: 2019 عام المسؤولية المجتمعية وتنفيذ القطاع الخاص لالتزاماته تجاه المدينة المقدسة

أكد ممثل منظمة التعاون الإسلامي أحمد الرويضي، أن العام 2019 عام المسؤولية

المجتمعية، وتنفيذ القطاع الخاص لالتزاماته تجاه المدينة المقدسة من خلال

تخصيص الدعم للمدينة واحتياجاتها وقطاعاتها التنموية المختلفة.



وأضاف الرويضي لإذاعة (صوت فلسطين") الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر "دور القطاع الخاص في دعم صمود القدس" جاء تمهيداً لمؤتمر عربي إسلامي للاستثمار في القدس، سيُقعد قريباً في إحدى الدول الإسلامية بمشاركة منظمة التعاون الإسلامي، ووكالات الدعم المختلفة العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن هناك خططاً كثيرة تم إعدادها تنفيذا لقرارات القمة الإسلامية في اسطنبول العام الماضي، والتزام الدول الإسلامية بهذه الخطط .





ونوّه الرويضي إلى الدعم الذي يقدم للمدينة المقدسة من خلال الصناديق العربية والإسلامية، مبيناً أنه لا يلبي كافة الاحتياجات في ظل هجمة الاحتلال التهويديه في المدينة والسياسات المختلفة.

رام الله - دنيا الوطن