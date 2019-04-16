الصالح: هدفنا الأول والأساس تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح: إن هدفنا الأولوالأساس، تعزيز صمود المواطنين، وتثبيتهم في أراضيهم، وسنعمل جاهدين خلال المرحلة المقبلة على عكس هذا الهدف على أرض الواقع، وبشكل مملوس من قبل المواطن الفلسطيني في كافة مناطق تواجده".جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده الوزير اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الوازرة محمد حسن جبارين، مع كافة الوكلاء المساعدين والمدراء العامين والمدراء في الوزارات.وأضاف الصالح، أن الوزارة ستواصل مساعيها الرامية؛ لتمكين الهيئات المحلية، وتعزيز دورها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مستواها، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تطويرية لصالح البلديات والمجالس القروية، وفقاً للإمكاناتالمتاحة، بالرغم من الأوضاع المالية الصعبة التي نمر بها بسبب التحديات الراهنة.وأكد الصالح، أن الوزارة ستعمل على التواصل مع كافة الجهات والدول المانحة والصديقة لقطاع الحكم المحلي من أجل حثهم على استمرار تقديم الدعم المالي للقطاع، وتوسيع مجالات الدعم خلال الفترة المقبلة، نظراً لأهمية هذا الدعم في دعم مساعي وجهود الوزارة، وتوجهاتها لتحقيق التنمية المحلية المستدامة، بالإضافة إلى دعم المناطق الأقل حظاً، والمناطق المسماة (ج)، ومحافظة القدس بشكل خاص.وأشار الصالح إلى ضرورة العمل على إعداد خطة عمل للوزارة خلال المرحلة المقبلة، والتركيز على البرامج والنشاطات التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى العمل على تكثيف الزيارات الميدانية للبلديات والمجالس القروية، وذلك للاطلاع عن كثب على واقع الهيئات المحلية وملامسة احتياجات المواطنين، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة.