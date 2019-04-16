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شؤون فلسطينية

الهدمي يُحذر من تصاعد وتيرة الهجمة الإسرائيلية في القدس

الهدمي يُحذر من تصاعد وتيرة الهجمة الإسرائيلية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
حذر وزير شؤون القدس، فادي الهدمي من تسارع وتيرة الهجمة الإسرائيلية التهويديه في مدينة القدس المحتلة، وتهجير المواطنين المقدسيين، وإحلال المستوطنين بهدف إحكام الضم للمدينة المحتلة.

وقال الهدمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن إسرئيل تهدف إلى ضم القدس من خلال عدة إجراءات تتخذها في المدينة من هدم  ومصادرة ومضايقات واستيطان، مؤكداً تصدّي المقدسيين لأي محاولات تهويديه 
للنيل من المدينة المقدسة.

ودعا الهدمي إلى تدخل عاجل لتعزيز صمود المقدسيين ولعمل على إيجاد خطط  تطويرية لتغيير الأوضاع الإسكانية والسياحية والاقتصادية في المدينة، إضافة إلى وجود تدخلات لعلاج الأزمات التي يعاني منها المقدسيون، إضافة لتوفير الدعم القانوني للمقدسيين؛ لمحاربة استيلاء الاحتلال على ممتلكات المقدسيين في المدينة.

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