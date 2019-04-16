المفتي العام يستنكر حرق نسخ للقرآن الكريم في الدنمارك

خطيب المسجد الأقصى المبارك، ما أقدم عليه المدعو "راسموس بالودان"، رئيس حزب دنمركي متطرف، ومعادٍ للإسلام والمسلمين، من حرق نسخ من القرآن الكريم، بدوافع عنصرية ومتطرفة.



وأكد على أن هذه التصرفات المقيتة والبغيضة، تعبر عن خطاب عنصري ضد الإسلام؛ من شأنها إثارة مشاعر الكراهية والعنف بين الناس، وتدفع إلى حالة من الفوضى والاحتقان بينهم، مطالباً بوضع حد لمثل هذه الاعتداءات الرعناء، التي تطال أبرز مقدسات المسلمين، كما حذر من استمرار الصمت الدولي إزاء هذه

الاعتداءات المشينة تجاه الإسلام وكتاب الله عز وجل.





وجدد المفتي مطالبته دول العالم والأمم المتحدة بسن قانون يحرم التطاول على الأديان ورموزها، وتجريم كل من يفعل ذلك ومعاقبته، من أجل وضع حد لهذه المهاترات التي تقوم بها زمرة حاقدة خارجة عن كل الأعراف الإنسانية والدولية، تحت ذريعة الحريات، التي تستباح بها حرمات الآخرين ومقدساتهم وحقوقهم المشروعة.



رام الله - دنيا الوطناستنكر محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية،