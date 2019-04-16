افتتاح صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت غداً

تفتتح صباح غد الأربعاء، صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس طلبة جامعة

بيرزيت، التي تتنافس فيها خمس كتل طلابية على 51 مقعداً.





وقال عميد شؤون الطَّلبة في جامعة بيرزيت د. محمد الأحمد، في حديث لإذاعة ( صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إنَّ عدد الطلاب أصحاب حق الانتخاب 11 ألف و300، موضحاً بأن الكتل المنافسة هي: كتلة الشهيد ياسر عرفات، وكتلة الوفاء الإسلامية، والقطب الطلابي الديمقراطي التقدمي، واتحاد الطلبة

التقدمية، وكتلة الوحدة الطلابية.



رام الله - دنيا الوطن