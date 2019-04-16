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شؤون فلسطينية

إيقاد شعلة الحرية إيذانًا بانطلاق فعاليات يوم الأسير

إيقاد شعلة الحرية إيذانًا بانطلاق فعاليات يوم الأسير
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية الرئيس محمود عباس، من المقرر، أن يتم إيقاد شعلة الحرية عند الساعة السادسة مساء على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، إيذاناً بانطلاق فعاليات يوم الأسير، الذي يصادف غداً السابع عشر من نيسان/ أبريل.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الوزير قدري أبو بكر لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إن فعاليات إحياء يوم الأسير، ستتواصل في مختلف المحافظات، حيث ستنظم غداً وقفة على دوار المنارة وسط رام الله بالتزامن مع فعاليات أخرى في مراكز المدن.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن توصل الأسرى وإدارة سجون الاحتلال إلى اتفاق ينهي الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي استمر ثمانية أيام.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدري أبو بكر: إن إدارة سجون الاحتلال، وافقت على مطالب الأسرى المتمثلة بتركيب خمسة أجهزة تلفونات داخل الأقسام، بدءاً من سجن الرملة عند الأسيرات والأسرى الأشبال، وتمتد إلى باقي 
السجون، إضافة إلى الموافقة على إرجاع الأسرى، الذين جرى نقلهم على خلفية الأحداث الأخيرة إلى سجون أخرى، وكذلك من تم زجهم بزنازين العزل الانفرادي، إضافة إلى موافقتها على تقليص الغرامات التي فرضت على عدد من الأسرى.

وأشار أبو بكر إلى أن إدارة السجون، لم تعط رداً حول زيارات أهالي قطاع غزة لأبنائهم الأسرى، بزعم أن قرار إلغاء هذه الزيارات، اتخذ بقرار من (كابينت)، مبيناً أنها وضعت شروطاً لإزالة أجهزة التشويش، تتمثل بالتحقق من عدم وجود أجهزة خلوية في السجون.

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