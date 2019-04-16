غزة: وفاة شابة أثناء الولادة بالطريقة التي توفيت بها والدتها.. والصحة تُحقق







حضرت ملابسه، لملمت ما يُناسبه من ملابس أشقائه الأربعة، كانت تتشوق له، تتخيل ردود فعل إخوته الأكبر حين يرى جنينها النور، حدثتهم عنه، سمحت لهم بتحسس ركلاته في بطنها، وجاء المعاد، فطمأنت أطفالها وودعتهم، وأوصتهم بانتظارها، أوصتهم بالتزام الهدوء في غيابها إلى حين عودتها، لكنها لم تُعد.فقد توفيت الشابة إيمان المعمر (24 عاماً) أثناء ولادتها لطفلها الخامس، في إحدى مستشفيات قطاع غزة.ولم يُعلن بعد عن أسباب الوفاة، لكن المُفارقة أن والدة الراحلة إيمان توفيت بنفس الطريقة قبل 17 عاماً.فكتبت صديقتها عبر (فيسبوك): "وبنفس السبب والحادثة راحت إيمان معمر صديقتي وحبيبتي، وراحت أم إيمان من قبل نتيجة إهمال طبي أثناء عملية الولادة".وأضافت صديقتها: "تربت يتيمة الأم، وسيربون أبناءها يتامى أيضاً، أفي ألم اشد من هذا ".وكشفت صديقتها: "كانت حافظة لكتاب الله، وأدب وأخلاق، ومن الأوائل وجميلة".وبطريقة مؤثرة نعتها صديقة أخرى، وكتبت: "رحلت زميلتي المعلمة إيمان معمر عن الدنيا أثناء الميلاد، وكانت تخاف العتّمة وأقسمتُ أنني لن أتركها ليلة واحدة دون أن أنير قبرها بدعائي وأؤنسها بصوتي، اللهم ارحمها بكثر شوقي لها".وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، د. أشرف القدرة، أنه تم تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في ظروف وفاة إيمان، وكتب القدرة: "تتقدم وزارة الصحة بالتعزية والمواساة من ال معمر الكرام بوفاة السيدة إيمان معمر، وتشاطر ذويها هذا المصاب الجلل، الذي آلمنا جميعاً، وأمام الواجب الأخلاقي والمهني، فان الوزارة، تعلن عن تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في ظروفها وفاتها.