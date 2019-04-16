الاحتلال يُصادر 51 ألف دونم من الأغوار

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار، معتز بشارات: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت أوامر بـ"وضع اليد" على قرابة 51 ألف دونم في منطقة الأغوار.وأوضح بشارات، بأن المنطقة التي تسعى سلطات الاحتلال لمصادرتها، تقع وفقاً للخرائط الجوية في الشرق من منطقة تياسير، وصولاً إلى منطقة الرأس الأحمر وعاطوف، إلى خربة مكحول وسمرة، وتضم عين الحلوة ومناطق أخرى، مشيراً إلى أن خمسة تجمعات سكنية تعيش في هذه المناطق.وقال بشارت: "إن سلطات الاحتلال أمهلتهم 14 يوماً لتقديم اعتراض، وتمنعهم من دخول الأراضي إلا بتصريح مما يسمى قائد جيش الاحتلال بالضفة".وأضاف: "جزء من هذه الأراضي مملوكة بالطابو لمواطنين من طوباس وتياسير وطمون، وجزء لبطريركية اللاتين، والجزء الآخر مصنف كأملاك دولة".واستكمل حديثه قائلاً: "إن المئات من أهالي تلك المناطق، باتوا اليوم في مهب الريح".