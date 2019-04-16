الأشغال يبحث وضع خطة لمئة يوم لتحقيق إنجازات في قطاع البنية التحتية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، اليوم، مع مديري دوائر الوزارة، ووحداتها، وضع خطة قصيرة المدى لتنفيذها خلال مئة يوم، وذلك في قطاعات البنية التحتية والإسكان.جاء ذلك، خلال اجتماعه مع الإدارات والوحدات المختلفة في الوزارة، وذلك بهدف وضع الأسس العريضة للخطة لعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.وقال زيارة: إن خطة الوزارة، ستأتي ضمن خطة أكبر للحكومة لتحقيق مجموعة من الإنجازات في مختلف القطاعات، والتي ستنعكس بشكل واضح وإيجابي علي حياة المواطنين، مضيفاً أن وزارته ستضع خطة لتحقيق أهداف واضحة، ومحددة في مجالي البنية التحتية والإسكان.وأوضح زيارة، أن الخطة ستتضمن أهدافاً قابلة للقياس والتنفيذ مع مراعاة الأزمة الاقتصادية الصعبة، التي تعاني منها الحكومة، نتيجة وقف المساعدات الأمريكية، واقتطاع إسرائيل للأموال من المقاصة الفلسطينية.وأضاف، أن الخطة ستتضمن تنفيذ أو معالجة مشاكل تعاني منها المشاريع قيد التنفيذ، وذلك ضمن وضع أولويات لهذه المشاريع تراعي مجموعة من العوامل، وأبرزها مشاريع تخدم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.كما شدد زيارة على وجوب مراعاة الجانب الاقتصادي والاجتماعي والاستدامة في المشاريع، كذلك مراعاة تفكير واحتياجات الناس، ومواءمة النوع الاجتماعي، وكذلك المناطق المهمشة، والمجاورة لجدار الفصل العنصري، بالإضافة إلى وجوب مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في تنفيذ المشاريع.يُذكر، أن مجلس الوزراء، برائسة د. محمد اشتية، قرر في جلسته وضع خطة للـ 100 يوم الأولى لعمل الحكومة، وذلك لتحقيق مجموعة من الإنجازات التي تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، وتنعكس إيجاباً على الحياة العامة.