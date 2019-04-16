الأشغال الشاقة بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك



كما وأصدرت المحكمة حكماً بحق المتهم (إ، أ) بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وذلك عن تهمة التدخل بالشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً للمادة (80/ ج) بدلالة المادة (326) و(70) و(76) من قانون العقوبات لسنة (1960).



رام الله - دنيا الوطنأدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم، برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي موسى سياعرة، والقاضي محمد أبو رحمة، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (هـ، أ) والمتهم (ي، أ) بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك، وفقاً لأحكام المادتين (70/2) و( 326) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف.