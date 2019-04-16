شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يُشيد بأداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

وزير الحكم المحلي يُشيد بأداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
أشاد وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح، بأداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ودوره المهم في ترجمة السياسات الوطنية ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك، خلال زيارة للوزير الصالح لمقر الصندوق بمدينة البيرة، اليوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله مدير عام الصندوق د. توفيق البديري، حيث أجرى جولة ميدانية على مختلف الدوائر والأقسام، والتقى الطواقم العاملة في الصندوق.

وأكد الصالح، أن الصندوق مؤسسة وطنية، تعنى بالعمل جنباً إلى جنب مع الهيئات المحلية لتعزيز أدوارها وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها، والتسهيل عليهم، إلى جانب مساعيه الدؤوبة لتنفيذ مجموعة من البرامج التي تعنى بتطوير وبناء قدرات الطواقم العاملة في الهيئات المحلية.

وأثنى الصالح على العلاقات المتينة التي خطها الصندوق مع مختلف الجهات والدول المانحة، حيث نال ثقتها العالية، حيث يحظى الصندوق باحترام كافة الشركاء المحليين والدوليين، وهذا الأمر لم يكن ليكون لولا القيادة الحكيمة للصندوق وطواقمه العاملة، الذين يتمتعون بمهنية وكفاءة عالية.

وشدد الصالح على أهمية العلاقة التعاونية التشاركية بين الوزارة والصندوق والتنسيق المتواصل بينهما من أجل تنفيذ المشاريع التنموية التطويرية وتوزيعها على الهيئات المحلية وفق المعايير المتبعة، مشيراً إلى أن قطاع غزة له حصة كبيرة في المشاريع التي ينفذها الصندوق، وأن الهدف هو خدمة الأهل وأبناء شعبنا في القطاع والتسهيل عليهم.

وبدوره، أكد البديري على أهمية العلاقة التكاملية القائمة بين وزارة الحكم المحلي، وصندوق الهيئات المحلية، والمبنية على الشراكة الكاملة، حيث يعتبر صندوق الهيئات المحلية المؤسسة التي تترجم سياسات الحكم المحلي وتطبقها على أرض الواقع من خلال برامج ومشاريع تحقق الأهداف الوطنية، معرباً عن أمله في استمرار هذه العلاقة الوطيدة، وتطويرها نحو الأفضل دائماً.

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