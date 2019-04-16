الاحتلال يعتدي على العامل اسحق جابر بالضرب المبرح بالخليل

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالضرب المبرح على عامل، أثناء عمله في حارة جابر بمدينة الخليل.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، احتجزت العامل اسحق عزات جابر في العقد الرابع من العمر، أثناء نقله مواد بناء بعربته، وانهالت عليه بالضرب المبرح، ما تسبب بإصابته برضوض، ولا زالت تحتجزه حتى اللحظة.