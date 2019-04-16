شؤون فلسطينية

معروف: تسديد رسوم الخدمات الحكومية من المستحقات لموظفي غزة قريبًا

معروف: تسديد رسوم الخدمات الحكومية من المستحقات لموظفي غزة قريبًا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، عن جملة من القرارات، لتسديد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية من المستحقات المالية لموظفي غزة.

وأوضح رئيس المكتب سلامة معروف، في تصريح صحفي، أن هذه القرارات، ستدخل حيز التنفيذ قريبًا لحين الانتهاء من حوسبة وربط كافة الجهات والخدمات، حتى تكون العملية محوسبة بالكامل تسهيلاً وتخفيفاً على الموظفين.

وأكد معروف، أن القرارات تأتي ضمن سلسلة إجراءات تسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين، بما فيهم موظفو القطاع العام، وستشمل الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وفق التالي:

1- وزارة الداخلية والأمن الوطني الشق المدني: معاملات الأحوال المدنية، معاملات تصديق الجوازات، شهادات حسن السير والسلوك، شهادات تصدر لمن يهمه الأمر (حالة المواطن داخل/ خارج البلد).

2- وزارة الداخلية والأمن الوطني الشق العسكري: مخالفات المرور، رسوم خدمات صحية، شهادات حسن سير وسلوك.

3- وزارة التربية والتعليم العالي: رسوم الدراسة، رسوم امتحانات – شامل، رسوم تصديق شهادات.

4- المجلس الأعلى للقضاء النظامي: رسوم دوائر ومحاكم عدلية، رسوم غرامات محاكم.

5- المجلس الأعلى للقضاء الشرعي: رسوم عقد زواج، رسوم معاملات طلاق، معاملات حجة العزوبية.

6- وزارة العدل: رسوم تصديقات، شهادات عدم محكومية، رسوم دوائر عدلية.

7- سلطة الأراضي: معاملة مساحة، معاملات تسجيل أراضي/ طابو، مستخرج قيد.

8- وزارة الشؤون الخارجية: معاملات التصديقات.

9- وزارة النقل والمواصلات: معاملات رخصة قيادة، معاملات ترخيص المركبات الملاكي.

10- النيابة العامة: معاملات قضايا، غرامات ومحاكم.

11- الحكم المحلي: ترخيص بناء.

12- وزارة الصحة: معاملات صحية، مزاولة مهنة.

أخبار ذات صلة

الأشغال يبحث وضع خطة لمئة يوم لتحقيق إنجازات في قطاع البنية التحتية

الأشغال يبحث وضع خطة لمئة يوم لتحقيق إنجازات في قطاع البنية التحتية

الأشغال الشاقة بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك

الأشغال الشاقة بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك

وزير الحكم المحلي يُشيد بأداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

وزير الحكم المحلي يُشيد بأداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

الاحتلال يعتدي على العامل اسحق جابر بالضرب المبرح بالخليل

الاحتلال يعتدي على العامل اسحق جابر بالضرب المبرح بالخليل

تجريف 30 دونم من قبل مستوطني &#34;اريئيل&#34; دون إخطار المزارعين 

تجريف 30 دونم من قبل مستوطني "اريئيل" دون إخطار المزارعين 

الصالحي: نعتز بالأسير مروان البرغوثي ومسيرته الكفاحية

الصالحي: نعتز بالأسير مروان البرغوثي ومسيرته الكفاحية

طالع بالأسماء: كشف السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

طالع بالأسماء: كشف السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

هنية: لن تُمدد غزة بسيناء ولا لشبر واحد وتفاهمات التهدئة قد تنهار

هنية: لن تُمدد غزة بسيناء ولا لشبر واحد وتفاهمات التهدئة قد تنهار

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

الأشغال يبحث وضع خطة لمئة يوم لتحقيق إنجازات في قطاع البنية التحتية

الأشغال يبحث وضع خطة لمئة يوم لتحقيق إنجازات في قطاع البنية التحتية

الأشغال الشاقة بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك

الأشغال الشاقة بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك

وزير الحكم المحلي يُشيد بأداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

وزير الحكم المحلي يُشيد بأداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

الاحتلال يعتدي على العامل اسحق جابر بالضرب المبرح بالخليل

الاحتلال يعتدي على العامل اسحق جابر بالضرب المبرح بالخليل

تجريف 30 دونم من قبل مستوطني &#34;اريئيل&#34; دون إخطار المزارعين 

تجريف 30 دونم من قبل مستوطني "اريئيل" دون إخطار المزارعين 

الصالحي: نعتز بالأسير مروان البرغوثي ومسيرته الكفاحية

الصالحي: نعتز بالأسير مروان البرغوثي ومسيرته الكفاحية

طالع بالأسماء: كشف السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

طالع بالأسماء: كشف السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

&#34;التعليم العالي والبحث العلمي&#34; تُعلن عن منح دراسية في سلوفاكيا

"التعليم العالي والبحث العلمي" تُعلن عن منح دراسية في سلوفاكيا

منوعات

ممثلة سورية بإطلالة جريئة.. ومتابع: &#34;شو انتِ كمان؟&#34;

ممثلة سورية بإطلالة جريئة.. ومتابع: "شو انتِ كمان؟"

زوج سلمى حايك يتبرع بـ 100 مليون يورو لإعادة بناء نوتردام

زوج سلمى حايك يتبرع بـ 100 مليون يورو لإعادة بناء نوتردام

تنازع الورثة على أملاكه ومات ابنه بجرعة زائدة.. معلومات لا تعرفها عن سيد زيان

تنازع الورثة على أملاكه ومات ابنه بجرعة زائدة.. معلومات لا تعرفها عن سيد زيان

قصة مرض ظل يُعالج منه عمر الحريري 4 سنوات ولم يخبروه به

قصة مرض ظل يُعالج منه عمر الحريري 4 سنوات ولم يخبروه به

كيف أصبحت مي عز الدين بهذه البشاعة؟

كيف أصبحت مي عز الدين بهذه البشاعة؟

نيرمين الفقي بصور في مرحلة المراهقة لم ترها من قبل

نيرمين الفقي بصور في مرحلة المراهقة لم ترها من قبل

زوج سميحة أيوب يفضحها: أخفت علاقتنا 18 عاماً من أجل &#34;المعاش&#34;

زوج سميحة أيوب يفضحها: أخفت علاقتنا 18 عاماً من أجل "المعاش"

شاهد: أنغام برفقة زوجها في مكة

شاهد: أنغام برفقة زوجها في مكة

ظهور نادر لابن لجين عمران يرقص معها

ظهور نادر لابن لجين عمران يرقص معها

الدكتورة خلود تكشف: دفعت 40 الف دينار لنجوى كرم.. والأخيرة ترد

الدكتورة خلود تكشف: دفعت 40 الف دينار لنجوى كرم.. والأخيرة ترد

عربي

السيسي يدعم الشعب السوداني في خياراته

السيسي يدعم الشعب السوداني في خياراته

علاء مبارك يَحذف تغريدة أثارت جدلاً في مصر

علاء مبارك يَحذف تغريدة أثارت جدلاً في مصر

الوليد بن طلال يتغزل بمحمد بن سلمان وتركي آل الشيخ

الوليد بن طلال يتغزل بمحمد بن سلمان وتركي آل الشيخ

السودان يُوضح حقيقة تسليم عمر البشير للجنائية الدولية

السودان يُوضح حقيقة تسليم عمر البشير للجنائية الدولية