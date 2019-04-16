تجريف 30 دونم من قبل مستوطني "اريئيل" دون إخطار المزارعين 

رام الله - دنيا الوطنقال مزارعون من سلفيت إنهم تفاجئوا اليوم بقيام مستوطنين من مستوطنة "اريئيل" شمال سلفيت بتجريف أراضيهم الزراعية والرعوية دون إخطارهم.وأوضح المزارعون أنهم عرفوا بعمليات التجريف بعد أن سمح لهم الاحتلال بدخول أراضيهم خلف الجدار لمدة ثلاثة أيام.وأكد المزارعون أن التجريف طال قرابة 30 دونم من أراضيهم خلف الجدار وأن التجريق متواصل ولا يتوقف.