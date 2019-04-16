شؤون فلسطينية

الصالحي: نعتز بالأسير مروان البرغوثي ومسيرته الكفاحية

الصالحي: نعتز بالأسير مروان البرغوثي ومسيرته الكفاحية
رام الله - دنيا الوطن
وجه الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، تحية لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الأسير مروان البرغوثي، الذي أمضى ثمانية عشر عاماً على اعتقاله في سجون الاحتلال.

وقال الصالحي: إن الشراكة العميقة التي جمعتنا مع الأسير مروان البرغوثي، هي مصدر اعتزاز وتقدير وفخر، تعززها روح التضحية التي امتاز بها على مدار مسيرته الكفاحية.

ووجه الصالحي تحياته الخاصة إلى كافة أبناء الحركة الأسيرة التي حققت إنجازاً مهماً في معركتها الأخيرة، وإلى كافة رفاق مروان البرغوثي، وفي مقدمتهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وقيادات الحركة الأسيرة منهم: باسم خندقجي، وكريم يونس، وعباس السيد، ووحدي جودة، وخضر عدنان، ولكل مناضلي شعبنا في سجون الاحتلال.

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