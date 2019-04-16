شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء: كشف السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

طالع بالأسماء: كشف السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن السفر ليوم الأربعاء 17 نيسان/ أبريل 2019، سيكون للمتبقي من حافلة الجوازات المصرية، والحافلات الأولى والثانية، والثالثة حتى الرقم (77) من كشف (4/15).

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 7:00، صباح الأربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، وفق ما نقل موقع (الوزارة).

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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